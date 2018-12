"Duorsumens bêst, mar dan graach wol mei help fan oerheid en banken"

Neffens Van Geel lizze der noch hiel wat útdagingen en is it koart dei. Mar hy leaut noch altyd dat in akkoart mooglik is. Op de fraach fan boeren út de seal dat oare sektoaren der faak maklik foarwei komme en dat der altyd nei de boeren sjoen wurdt sei Van Geel dat de sektor net nei oaren sjen moat.

Earst de eigen broek ophâlde en dan oaren op harren ferantwurdlikens wize is folle better, seit Van Geel. Wol is er it der folslein mei iens dat der sa gau mooglik ôfspraken komme moatte foar de loftfeart en de skipfeart. Dy sektoaren bliuwe oant no ta bûten skot by de oanpak fan it klimaat.