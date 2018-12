Wol of net fjoerwurkferbod yn Fryske gemeenten

Fjoerwurkfrije sônes

Ut ûndersyk fan Omrop Fryslân docht bliken dat fiif fan de santjin Fryske gemeenten in fjoerwurkfrije sône hawwe of hawwe wolle yn de gemeente. It giet om in monumintale mûne op Skylge, in bernebuorkerij op Skiermûntseach, fersoargingstehuzen yn Ljouwert en it multyfuksjoneel sintrum op Skylge.

"Het is sinds enkele jaren dat het in een cirkel rondom MFC Het Vierkant en de flat met veelal oudere inwoners daar tegenover verboden is om vuurwerk af te steken. Dit zorgt in elk geval voor rust bij een flat met veelal oudere bewoners", seit in wurdfierder fan de gemeente Skylge.

Ek yn Ljouwert wurdt foaral tocht oan de alderein. "In Leeuwarden geldt bij verzorgingshuizen Erasmushiem, De Hofwijck, en Greunshiem een vuurwerkvrije zone", seit in wurdfierder fan de gemeente Ljouwert. Dizze gemeente hat dit jier itselde fjoerwurkbelied as de foargeande jierren.

"Er is ook overwogen vuurwerkvrije zones in te stellen op plekken waar veel overlastmeldingen zijn, maar dat blijkt niet nodig."