CU wol witte wêrom't minsken net opdaagjen komme by belbus

Yn de earste helte fan 2018 binne de kosten fan 'busritten om 'e nocht' oprûn ta 6.000 euro. In protte jild, neffens de ChristenUnie. De saneamde Opstapper is, sa seit de partij, dochs al in djoere iepenbier-ferfiers-foarsjenning fan de provinsje. In mooglike reden is dat de bussen net goed werkend wurde.

De ferfierssintrale nimt fertragingen fan de boat fan It Amelân as ien fan de oarsaken. Dat fernuveret de ChristenUnie. Steatelid Ynze de Boer: "Ast belle wurdst om minsken fan de boat te heljen, dan rydst dochs net fuort foardat de boat der is?" Hy wol witte wat de oarsaak fan de problemen is en wat deroan dien wurde kin.