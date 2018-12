Oerienstimming alle partijen oer bou nij Cambuurstadion

Winkels Snitsertrekwei ferhúzje nei nij stadiongebiet

"De winkels fan it winkelsintrum oan de Snitsertrekweg wurde oerpleatst nei it WTC-gebiet", seit wethâlder Deinum. "De bestimming winkelsintrum is fan de 'Snitsertrekweg' ôf helle. Dat wie belangryk om dy ferpleatse te kinnen nei it WTC-gebiet. Dat is slagge. Dêr is oerienstimming oer tusken de partijen."

Deinum: "Wy hawwe sawat seis jier dwaande west mei de gebietsûntwikkkeling. Ik tink dat dit in belangrike stap is, want der is no echt útsicht op realisaasje. Wy hawwe der ôfgryslik hurd oan lûke moatten. Cambuur sels ek. Ik bin der sels net mear by as wethâlder as de earste peal slein wurdt. Om oan it begjin fan it seizoen 2021 klear wêze te kinnen, moatte wy maitiid 2020 begjinne mei de bou en dat liket allegearre te slagjen. Hielendal seker witte jo it noait, mar ik gean derfan út dat it goed komt."