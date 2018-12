Provinsjaal jild foar biografy oer Tony Feitsma

It Feitsma Fûns krijt 50.000 euro fan de provinsje foar de biografy oer Tony Feitsma, dat skreaun wurdt troch Liuwe Westra. De wittenskiplike biografy giet oer it libben en it wurk fan Feitsma, yn relaasje ta de Fryske taal fan hjoed-de-dei en de Fryske identiteit sa't dy no is. Mei de provinsjale bydrage is de finansiering foar in grut diel klear.