Netto-omsetten fan bedriuwen yn Noard-Nederlân geane omheech

Allinne yn de bedriuwstak enerzjyfoarsjenning binne de omsetten yn Noard-Nederlân yn it gehiel ôfnaam. Oan Fryslân leit dat net. Yn ús provinsje is de netto-omset yn de enerzjyfoarsjenning tusken 2016 en 2017 mei 50 prosint tanaam. Yn hiel Noard-Nederlân is de totale netto-omset yn dizze brânzje mei 12 prosint ôfnaam.

Dit binne opfallende sifers omdat krekt Noard-Nederlân him op de kaart sette wol mei de transysje nei griene enerzjy en benammen yn de provinsje Grinslân grutte produsinten fan sawol ierdgas as stroom sitte.