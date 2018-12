Thomas Azier komt nei muzykfestival Welcome to The Village

Yn elk gefal sille RAKETKANON, The Soft Moon, Husky Loops en Thomas Azier te hearren wêze op de sânde edysje fan it festival yn de Griene Stjer. Azier soe by de ôfrûne edysje al op de planken stean, mar de yn Nijeberkearp opgroeide artyst sei ôf omdat er doe te drok wie mei it opnimmen fan in nij album.