'Medisinedrone fljocht op wei nei Skiermûntseach Waadsee yn'

De drone hie op dy datum krekt de lâning ynset nei it heliplatfoarm op it eilân, doe't it fan tachtich meter hichte nei ûnderen foel en yn it wetter stoarte. De drone bleau driuwen en koe rap troch in bergingsskip oppikt wurde. It gie nei alle gedachten om in minsklike fout, wêrby't it ûntwerp fan de betsjinningsapparatuer in rol spile.

Under de testflechten hat de drone gjin lading oan board. De proef mei de medisinedrones is in inisjatyf fan it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat, de UMCG Ambulancezorg en de ANWB.