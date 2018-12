Oplossing iishockeyhal: "Eerder dagen en weken dan maanden"

Boargemaster Tjeerd van der Zwan is "voorzichtig positief" oer in oplossing foar it konstruksjeprobleem fan de iishockeyhal yn Thialf op It Hearrenfean. Dat liet Van der Zwan moandeitejûn witte nei in fisuele ynspeksje troch in eksterne konstrukteur dy't de gemeente ynhierd hat. "Als het gaat om een oplossing denkt hij eerder in dagen en weken dan in maanden."