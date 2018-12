Nino van den Beemt: "Debuteren met een overwinning, kan niet beter!"

De lêste dagen hie Van den Beemt syn basisplak wol oankommen sjoen. "Maar toen ik het hoorde, was ik wel blij verrast. Ik moest van de trainer veel risico in m'n spel leggen en verder doen wat ik eigenlijk altijd doe."

Hy wie fansels ek bliid mei de oerwinning, ek al kaam dy pas let ta stân: "Ongelooflijk dat we met 1-1 de rust in gingen. We hadden echt met 4-1 of 5-1 voor moeten staan, want we hebben echt 1-op-1-kansen gehad. Maar in de rust zei de trainer: blijf doorgaan, blijf erin geloven. We kregen die kansen wel, we moesten alleen scherper zijn."

Geduldich bliuwe

Wat meiholp, wie dat Jong PSV betiid yn de twadde helte mei tsien man kaam te stean: "Toen moesten we geduldig blijven en de bal van kant naar kant laten gaan, zodat zij vermoeid zouden worden."

Uteinlik wûn Cambuur troch in strafskop yn de slotfaze. In strafskop dy't in protte minsken ferraste, mar neffens Van den Beemt wol terjochte wie: "Karim Rossie wilde naar de bal toelopen om in te koppen, maar hij werd vastgehouden aan z'n shirt, waardoor-ie niet meer vooruit kon. Dus wel echt een penalty."