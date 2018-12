D66 Smellingerlân komt mei alternativen wenweinkamp: "Ried moat mei de billen bleat"

Riedslid Roy Postma fan D66: "It giet no te folle oer 'not in my backyard' en te min oer alternative lokaasjes dy't in balâns biede tusken de winsk fan wenweinbewenners en omwenners." It riedslid wol dan ek dat dat der gau helderheid komt: "De tiid fan swiethâlde is no foarby."

De rie fan Smellingerlân hat de kwestje tiisdeitejûn op de wurklist.