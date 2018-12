Facebook wegeret foto fan byld Jan Ketelaar

Utjouwer Het Nieuwe Kanaal soe in foto op Facebook pleatse fan it boek Heech Tymo, sjoch omheech. Op de omslach fan it boek stiet in foto fan it byld fan Jan Ketelaar. By it pleatsen waard de foto wegere.

It byld fan Ketelaar bestiet út twa metalen froulju fan fiif meter heech, dy't oer de see sjogge. It waard ôfrûne tongersdei pleatst op de dyk by Holwert en is it earste keunstwurk fan Sense Of Place.