Cambuur wint by Jong PSV nei lette en goedkeape strafskop

Nei in lyts kertier yn de twadde helte kaam Jong PSV mei in man minder te stean. Bertalan Kun pakte syn twadde giele kaart. Mei in man mear bleau Cambuur hurd op syk nei de 1-2, mar it gie muoisum.

In de slotfaze krige Cambuur út it neat in strafskop. Skiedsrjochter Freek van Herk seach in oertrêding fan keeper Van de Meulenhof op ynfaller Karim Rossi. Robin Maulun skeat raak en dêrnei kaam Cambuur net mear yn grutte problemen.