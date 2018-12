Stichtingsbestjoer SC Hearrenfean wol nije wike pas prate

It Stichtingsbestjoer fan Sportklup Hearrenfean wol pas takom wike - nei de Algemiene Gearkomste fan Oandielhâders - taljochting jaan op it beslút dat se it fertrouwen yn de ried fan kommissarissen (RfK) opsizze. RfK-foarsitter Jorrit Jorritsma sei moandei op in parsekonferinsje dat sy nije wike net opnij beneamd wurde. It Stichtingsbestjoer fynt dat de klup bestjoerlike fernijing nedich hat.