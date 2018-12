Luuc Eisenga makke moandei bekend dat er mei yngong fan 1 maart ophâldt as algemien direkteur fan Sportklup Hearrenfean. Hy begûn yn febrewaris 2016 om in ein te meitsjen oan in roerige perioade. Hy brocht earst ek de rêst werom, mar it ôfrûne jier krige Eisenga hieltyd mear krityk. In koart weromsjen op syn perioade by SC Hearrenfean.