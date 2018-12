UNIS Flyers rekkenet foar it wykein op dúdlikheid oer iishockeyhal

"Elke dei dat we it earder witte, is better foar ús", seit Hoekstra. "Ek foar de jeugdteams, want dy bern wolle ek graach it iis wer op." It earste kin yn de Alvestêdehal yn Ljouwert traine, mar foar de jeugd is dat dreger te regeljen. "Dat binne tweintich teams. Dy kinne je net samar yn Ljouwert delsette."

Wedstriid fan saterdei wurdt útsteld

En it earste team fan UNIS Flyers kin dus wol traine yn Ljouwert, foar de wedstriden wurdt it dreger. "We ha goed kontakt mei de Capitals (de iishockeyklup yn Ljouwert, red.) om dêr ien of twa kompetysjewedstriden te spyljen. Mar we moatte wol in hiel senario meitsje foar ús kompetysjeskema. Saterdei soene we tsjin Herentals spylje, mar dy giet earst net troch. Dat is spitich, want it wie in topduel yn de BeNe League. Beide teams ha noch net ferlern. Dat soe saterdei 2.500 minsken betsjutte, foar ús in grutte aderlating dus."

Mei de oplossing om in pear wedstriden yn Ljouwert te spyljen, kin UNIS Flyers it noch even útholde. "Oant ein desimber kinne we, mei 'horten en stoten', yn prinsipe yn de kompetysje bliuwe."

Utkomst ûndersyk is ûnwis

Wat út it ûndersyk komt, bliuwt rûswurk foar Hoekstra. "It kin alle kanten op. De kommende dagen moat alles helde wurde."