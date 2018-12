Heale bestjoer basketbalklup Aris stapt nei dit seizoen op

"Aris heeft zeker een toekomst, ook als wij weg zijn." Oan it wurd is Gert Schurer, âld-basketballer en jierenlang ien fan de byldbepalende minsken binnen de basketbalklup yn Ljouwert. Mei de foarsitter en de ponghâlder makke hy bekend nei dit seizoen op te stappen. "Het is klaar nu. Het spel is te leuk, ik ben er verliefd op, maar er komt een moment dat het tijd wordt het stokje over te dragen."

It bestjut dat in soad ûnderfining ferdwynt. Ferline jier binne der twa nije bestjoersleden bykaam, Sierd Dijkman en Patrick Frimpong. Dy binne no sa'n bytsje ynwurke en dus is it no in goed momint it stokje oer te dragen: "We doen dat nu omdat we dan kunnen helpen bij het vinden van nieuwe mensen. Dan hebben we nog een half jaar om alles goed over te dragen."

Rûzige tiden

Yn de 20 jier dat Schurer belutsen wie by Aris is in soad bard. Jier op jier wie der striid om te oerlibjen: "Maar we zijn nooit failliet gegaan. Aris is denk ik de enige club die nooit een faillissement heeft hoeven aan te vragen. Daar ben ik best trots op."

Dochs fret al dat bestjoerswurk in soad tiid en enerzjy. Mar rôfbou hat it nea west, sa seit Schurer: "Nee, want het geeft ook veel energie. Maar wij hebben allemaal ook een drukke baan. Ik kan makkelijk af en toe weg maar basketbal kost tijd en er moet ook gewoon geld verdiend worden."