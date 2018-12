Noorderlicht krijt op 'e nij stipe fan Mondriaan Fonds

Fotografy-ynstelling Noorderlicht krijt yn 2019 op 'e nij stipe fan it Mondriaan Fonds. De ôfrûne twa jier krige Noorderlicht ek al stipe fan it fûns. Mei it jild wurde tentoanstellingen en manifestaasjes oer de hiele wrâld organisearre, ek yn Fryslân en Grinslân.