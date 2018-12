Earste Fries ea op WK darten is 'Wedstriid fan de wike'

Op papier is it in geunstige lotting foar Noppert. "Mar: syn tsjinstanner is beslist gjin koekebakker. Lam wûn in healjier lyn noch fan Gary Anderson", fertelt sportferslachjouwer Andor Faber. "Gelokkich is Noppert ek goed yn foarm. Hy wûn ferline wykein noch fan rekôrkampioen Phil Taylor."

Mocht Noppert de earste ronde trochkomme, dan is sneon fuortendaliks de twadde ronde. Dêryn wachtet de as nûmer 32 pleatste Max Hopp. Hoe't it Noppert fergiet yn Londen is te folgjen by Omrop Fryslân, dat derby is yn Ingelân.