Museum Belvédère krijt skilderij fan Giorgio Morandi

It wurk Natura Morta út 1955 wie in hichtepunt op de tentoanstelling. Nei oanlieding dêrfan besleaten twa brûklienjouwers út Amsterdam it wurk oan it museum te skinken. Dat bart yn sân jierlikse terminen, dus yn 2024 mei it museum him de eigener neame.

It museum is wiis mei de oanwinst. "Morandi is de favoriete schilder van veel kunstenaars van wie wij werk verzamelen", ferklearret direkteur-konservator Han Steenbruggen. "De grote wens een tentoonstelling van Morandi's werk samen te stellen, hebben we kunnen realiseren, maar nooit hadden we verwacht een stilleven van hem te kunnen verwerven."

De presintaasje fan de oanwinst is yn de hjerst fan 2019 op de grutte kolleksjetentoanstelling dy't Museum Belvédère organisearret by it 15-jierrich jubileum.