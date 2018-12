Provinsje stipet 'Stout Konijn' op Flylân mei 27.000 euro

It projekt is betocht as ûnderdiel fan it 10-jierrich jubileum fan it Flylanner festival Into the Great Wide Open en is in betankje oan it eilân foar de gastfrijens. Stout Konijn is in knyn dy't je hast noait sjogge, mar wol oeral keutels achterlit. It hiele projekt kostet byinoar 70.000 euro.

Gearwurking

It plan foar it boartersplak is makke yn gearwurking mei lokale belangstellenden en oare partijen, wêrûnder Staatsbosbeheer, Bredeschool de Jutter en boarterstúnferiening KDSO. De stichting hopet it boartersplak yn maaie 2019 te iepenjen. It 'Hol van Stout Konijn' soe dan feestlik iepene wurde kinne by it festival Here Comes The Summer.