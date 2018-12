Friezen skriuwe yn maraton foar froulike aktivisten

Der wurden brieven skreaun foar froulike minskerjochte-aktivisten oer de hiele wrâld, want froulju dy't harren nekke útstekke krije neffens Amnesty International noch faker te meitsjen mei (seksuele) yntimidaasje, lasterkampanjes en ferkrêfting as manlju.

Iran

Amnesty hat foar de skriuwers acht froulju selektearre dy't neffens har stipe brûke kinne. Ien fan har is de 30-jierrige Atena Daemi út Iran. "Zij schreef kritisch op Facebook en Twitter over executies en daarvoor kreeg zij zeven jaar gevangenisstraf. Zij werd dus opgesloten vanwege haar mening. We willen de Iraanse autoriteiten door middel van brieven vragen voor haar vrijlating", seit Alex Jellema fan Amnesty Ljouwert.

De skriuwmaraton hat yn it ferline al in soad resultaat oplevere. "We weten uit ervaring dat onze actie helpt. Het gebeurt dat mensen door onze brieven na verloop van tijd vrijkomen. Dat lukt helaas niet in alle gevallen, maar soms lukt het dan bijvoorbeeld wel om een gevangene over te laten plaatsen naar een gevangenis met betere omstandigheden", leit Jellema út.