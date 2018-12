Comenius docht oprop op om bern net foar skoalle ôf te setten

De skoalle begrypt dat minsken de bern in lift mei de auto jouwe, mei it kâlde en wiete waar. Mar it soarget foar oerlêst foar omwenners en der ha ek al in pear kear hast ûngelokken west, omdat de strjitte Achter de Hoven sa smel is.

De direkteur freget âlden dêrom om de bern op in oar plak ôf te setten.