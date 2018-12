Brânwacht tolerearret 'aaismytynsidint' yn Snits net

Ien wie oan it laskjen yn in garaazje oan de Van Anholt Dessaustrjitte yn Snits. Mooglik is dêrtroch de brân ûntstien. De heechwurker is úteinlik net ynset, mar wol mei aaien bekûgele.

De brânwacht tolerearret ditsoarte fan streken net. No't de feestdagen deroan komme, wolle se strang tsjin optrede tsjin lju dy't de brânwachtminsken yn gefaar bringe, al sjogge se dit aaismytynsidint wol as in 'kweajongestreek', seit wurdfierder Rutger de Groot.

Gjin oanjefte

Se dogge gjin oanjefte, mar se wolle wol in pittich petear mei dyjingen dy't der foar ferantwurdlik binne.