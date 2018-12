Stichtingsbestjoer SC Hearrenfean seit fertrouwen op yn Ried fan Kommissarissen

De parsekonferinsje waard hâlden fanwegen it nijs dat algemien direkteur Luuc Eisenga op 1 maart syn funksje delleit. Hy sei mei klam dat er sels it beslút naam hat om fuort te gean by SC Hearrenfean. "Ik kwam hier om een sportclub te leiden, niet om een rol in House of Cards te spelen." Dêrmei wiist hy op in populêre searje op Netflix. Dêryn stiet in politike machtsstriid yn de Feriene Steaten sintraal.

Unrêst

Yn de parsekonferinsje rûnom it opstappen fan Eisenga waard ek bekend dat it stichtingsbestjoer it fertrouwen yn de Ried fan Kommissarissen opsein hat. Jorrit Jorritsma joech ta dat it ûnrêstich is binnen de klup. "Ast my fregest: hat it de lêste tiid rêstich west? Dan moat ik sizze: it is ûnrêstich yn de klup, mar benammen fan bûten. Wy soene gek wêze as wy de lûden fan bûten net hearre. Mar ik ha der altyd fan oertsjûge west dat as wy de 'gelederen gesloten' hâlde, dan kinne wy in hiel soad ha mei syn allen."