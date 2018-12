Sikehûsdokters wolle ek helmplicht foar snorfytsers

Dy prate woansdei oer maatregelen om de ferkearsfeiligens te fergrutsjen. Bestjoerders fan gewoane brommers moatte sûnt 1975 in helm op ha en meie sûnt 1999 net langer op it fytspaad ride.

Sûnt dy tiid binne snorfytsen mei blauwe kentekens en in maksimumsnelheid fan 25 kilometer yn de oere hieltyd populêrder wurden. Dokters sjogge dat alle dagen werom yn it oantal ûngelokken mei snorfytsen.

Alle jierren falle tsientallen deaden en in soad ferwûnen. De ûngelokken liede boppedat faak ta slimme ferwûningen oan de harsens. De maksimumsnelheid fan 25 kilometer is dêrmei minder ûnskuldich as it liket, sa sizze de dokters.