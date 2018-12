Offaloven Omrin op 'e nij ticht troch steuring yn tsjettel

De ôffaloven fan Omrin yn Harns is moandeitemoarn op 'e nij stillein nei't der in lek fûn waard yn in tsjettel. It giet neffens Omrin om in lyts lek. Om't de oven kontrolearre útsetten is, soe der neffens Omrin gjin sprake wêze fan ferhege útstjit fan skealike stoffen.