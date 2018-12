Op de A31 by Frjentsjer hat moandeitemoarn in ûngelok mei acht auto's west. Dat meldt de ANWB op Twitter. De plysje befêstiget dat der meardere auto's by it ûngelok belutsen binne. It ûngelok soarge in skoftke foar opûnthâld foar ferkear dat fan Frjentsjer nei Ljouwert woe.