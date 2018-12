Demonstraasje The Save Movement by slachterij VION

Doel fan The Save Movement is net om misstannen boppe wetter te krijen. It giet har der om dat libbende bisten dea makke wurde. "Wy wolle de bisten in gesicht jaan", sa seit Liesbeth. "Wy wolle sjen litte dat bisten mear binne as allinnich in produkt. Ik ha sels ûnderfining dat it fersprieden fan dit soart bylden hiel krêftich wêze kin. Doe't ik de bylden yn Boxtel seach by in bargeslachterij, doe wist ik: dit wol ik ek dwaan. Mei troch dy bylden is dit yn gong setten. As bylden helpe kinne om minsken hjirfan bewust te meitsjen, dan bin ik tefreden."

Yn Nederlân binne der mear groepen fan The Save Movement aktyf. Ek foar Ljouwert hat Liesbeth grutte plannen. "Wy wolle alle moannen in aksje yn Ljouwert hâlde. Wy ferwachtsje sa'n tritich minsken dit kear."