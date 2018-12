Leden rinne massaal waarm foar Alvestêdetocht troch foarseine kjeld

Hindik Hoekstra ried al meardere kearen de Tocht der Tochten en is der no ek wer klear foar. Hy hat der alle betrouwen yn dat it dit jier oangiet. "De kâns sit der wol yn, tink ik. Om't de simmer sa ekstreem west hat, kin Piet wolris gelyk ha dat der in aardige winter oankomt. It hoecht mar twa wiken goed kâld te wêzen mei de wyn út it easten en wy ha al dik iis." Hoekstra is der yn alle gefallen klear foar. "Ik bin alle woansdeis noch oan it trainen, mar ik moat it definitive beslút nimme as de toch hast útskreaun wurdt. Doch ik it of doch ik it net? "

Fanôf de sydline

Jochum de Vries stie fjouwer kear oan de startline fan de Alvestêdetocht. "Ik bin yntusken 76 jier. Doe't ik 70 waard ha ik my ôfmeld as ridend lid, mar ik soe it moai fine om de tocht no ek ris fanôf de sydline te sjen."