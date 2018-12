Loes Geurts hat dûbeld gefoel oer lotting WK fuotbal

Fjouwer jier lyn wie Nederlân debutant op it WK. No giet Nederlân nei it WK as Europeesk kampioen. "Als Europees kampioen ben je aan je stand verplicht om door te komen", seit Geurts. "Maar die andere landen zullen ook extra gebrand zijn. Wij zijn nu dé te kloppen ploeg uit Europa."

Op papier is it gjin ûngeunstige lotting. Allinnich Kanada stiet heger op de wrâldranglist. Dochs seit dat Geurts net sa folle. "Als je sterke ploegen treft in de poulefase, dan heb je ze maar vast gehad. Nu zitten we in een relatief gemakkelijke groep, maar dan treffen we die sterke ploegen later."