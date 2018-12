Fryske gemeenten keapje tenei allinnich noch mar duorsume ferfiersmiddels

De gemeenten beskikke neffens Tsjeard Hofstra fan Circulair Friesland yn totaal oer in weinpark fan sa'n 380.000 stik. De âldere ferfiermiddels wurde net ferkocht. Mar as se oan ferfanging ta binne, komme der gjin nije mear foar yn it plak dy't op fossile brânstof ride.

It weinpark rydt dan allinnich noch elektrysk, op grien gas of blauwe disel. Dat seit Hofstra, dy't by de ûnderhannelingen belutsen is. Neffens Hofstra past it akkoart yn it stribjen dat duorsumens prioriteit krijt by alle politike partijen.