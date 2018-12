Pele van Anholt spilet earste kompetysjewedstriid yn 16 moannen

Pele van Anholt hat nei hast 16 moannen wer in kompetysjewedstriid spile. De Boalserter kaam nei 37 minuten yn it fjild by NAC Breda yn de thúswedstriid tsjin Vitesse. De rjochtsback naam it plak yn fan Fabian Sporkslede, dy blessearre útfoel.