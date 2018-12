André Zwart besoarget LDODK it nipperke in punt tsjin KZ

De twadde helte gie op en del. KZ komt twa goals foar, mar LDODK koe de skea reparearje.

André Zwart kin it noch

André Zwart kaam foar it earst dizze sealkompetysje yn it fjild nei lang blessuereleed. Hy is it noch net ferleard en makke der 18-17 fan. Dêrnei skoarde ek Marjolijn Kroon en dêrmei like LDODK de wedstriid yn hannen te nimmen.

Neat wie minder wier. Op de stân 23-23 skoarde Alwin Out foar KZ: 23-24 en noch sân tellen op 'e klok. Trije tellen letter makke André Zwart dochs noch de lykmakker.

Soer puntferlies

Foar de neutrale taskôger in terjochte lykspul, foar it ambisjeuze LDODK soer puntferlies. By winst hie LDODK nammentlik dield earste stien yn de Kuorbal League. No bliuwt de ploech op it fjirde plak, mei ien punt minder as de trije koprinners.