Dennis Veenker crasht mei bobslide yn earste wrâldbekerwedstriid

Bobslider Dennis Veenker fan It Hearrenfean is by de earste wrâldbekerwedstriid fan it seizoen oer siden teard. Mei piloat Ivo de Bruin gie it mis yn bocht 13. Dêrnei binne De Bruin en Veenker yn it Letske Sigulda net mear begûn oan de twadde ôfdaling.