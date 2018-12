Brânwacht bekûgele mei aaien by dwêsten fan brân yn Snits

De auto is nei it bekûgeljen trochriden en de brânwacht wit gjin details. Dêrom binne se noch op syk nei tsjûgen.

Brân by it laskjen

De brân wie yn in garaazje oan de Van Anholt Dessaustrjitte. Dêr wie ien oan it laskjen en dêrtroch ûntstie de brân. Mei in túnslang fan de buorren waard it fjoer al diels útmakke. De brânwacht makke it wurk dêrnei ôf. By de brân rekke gjinien ferwûne.