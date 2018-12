Cambuur wol nei ûnrêstige wike revânsje tsjin Jong PSV

Ofrûne wike wie it efkes ûnrêstich by Cambuur, doe't Justin Mathieu dissiplinêr straft waard. Hy sit no oant de winterstop bûten de seleksje. Mar dat hat west, sizze trainer René Hake en oanfierder Robbert Schilder.

Hake: "Dat hebben we weer achter ons gelaten. De beslissing is genomen en nu moeten we verder. Hoe de groep heeft gereageerd? Dat blijft tussen vier muren."

"Goed en snel gecommuniceerd"

Neffens oanfierder Robbert Schilder hat de groep hiel rêstich reagearre op it nijs fan Mathieu. "De beslissing is genomen en het is goed en snel gecommuniceerd met ons. We moeten nu verder en een goede wedstrijd afleveren tegen Jong PSV, want er leeft binnen de groep absoluut een gevoel van revanche."