Teäterûndernimmer en aktrise Anke Bijlsma: "Der is mear as Tryater!"

Bijlsma is ûnder mear belutsen by it stifting Ach, Mea Culpa, dy't ek geregeld oanfragen yntsjinnet. Meastentiids wurde dy net honorearre. Se bedarje gewoan op de steapel dêr't ek allerhande iepenloftspullen en oare lokale inisjativen op lizze. "En as je dan lêze wat de grûnslach fan sa'n ôfwizing is... dat is gewoan bespotlik!"

De letterlike teksten fan de ôfskriuwingen duort se net nei bûten te bringen. "Wy ha gjin fêst salaris. In oare kear moatte je wol wer in oanfraach dwaan kinne.."

Anke Bijlsma die har útspraken snein yn it Nijsfoarum by it radioprogramma Buro de Vries.