Frouljusploech tredde op teamsprint yn Poalen

Nederlân begûn net sterk en hie direkt al in efterstân op Ruslân. It slagge Wüst net mear om dy efterstân goed te meitsjen. Japan wie noch rapper en wûn de wrâldbekerwedstriid yn Poalen.

It wie de tredde en lêste wrâldbekerwedstriid yn de teamsprint. Ruslân pakte de oerwinning yn it einklassemint. Dêrfoar wie it twadde plak genôch. Nederlân is twadde wurden yn it einklassemint.