In krystbeam foar Achlum nei in dreech jier

Ek Rennie van Dijk hong in oantinken yn de beam: in ingeltsje mei op de wjukken de nammen fan de broers en sussen. Njonken it ferlies fan har broer Tsjerk, ferlear se ek har skoansus en de broer fan har sweager. "Der is in hiel soad fertriet, mar it bringt ek wat. It besef dat it libben samar dien wêze kin en dat je derfan genietsje moatte."

Rennie van Dijk hat ûnderfûn hoe hecht oft de Achlumer doarpsmienskip is. "Nei de tsjinst fan Tsjerk kamen we thús en stie der in panne mei snert op it oanrjocht. Samar".