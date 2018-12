In krystbeam foar Achlum

Jannie Greijdanus ferlear yn juny dit jier har man Paul oan in slimme sykte. Se tocht dat se noch altyd as ymport beskôge waard - ek nei 31 jier - mar hat no ûnderfûn hoe grut oft de krêft fan de mienskip is. Se is bliid mei it gebaar fan Maaike van Dijk: "Ik fûn it earst wol hiel heftich, want do wurdst der wer sa oan herinnere, mar ik fyn it ek goed. It is goed om yn it doarpshûs, dêr't ek de jeugd komt, in 'gedenkboom' te hawwen". Jannie hong in foto fan it betinkmonumint fan Paul yn de beam.