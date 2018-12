Op 'e nij protest tsjin ôffaloven Harns

De aksjefierders protestearje tsjin de steuringen fan de ôffaloven en de sûnensrisiko's dy't dat neffens harren fangefolgen hat. Se fine dat Omrin min kommunisearret oer de steuringen. Op itselde tiidstip as it protest yn Harns, freedtemiddei om twa oere, wurdt in petysje mei hantekeningen oanbean yn Aldehaske. By Ecopark de Wierde is op dat stuit in gearkomste fan de oandielhâlders fan Omrin.