VC Snits ferliest kostbere punten tsjin Eurosped

Yn 'e earste set wie it Eurosped dy't it inisjatyf naam en de set like te winnen. Doe't de thúsploech in 21-19 foarsprong pakte, like de set spile. Troch noch mar ien punt fuort te jaan wûn VC Snits de set dochs noch: 24-26. Yn de twadde set waard VC Snits dominanter en koe ek dy set byskreaun wurde. It waard dêryn 19-25 en dêrmei kamen de Snitser froulju op in 2-0 foarsprong.

Spannende wedstriid

Fan de tredde set ôf waard de wedstriid folle spannender. Doe't Eurosped in 23-19 foarsprong te pakken hie, joech de ploech dit net nochris út hannen. Mei de setwinst fûn de ploech út Almelo de oansluting. Ek de fjirde set gie aardich lyk op. It wie úteinlik Eurosped dy't dy fjirde set pakte, mei in skoare fan 25-22.

'Reverse sweep'

Yn 'e lêste set fochten beide teams foar de oerwinning. It wie foar Snits de tredde kâns, en foar Eurosped de mooglikheid foar in 'reverse sweep'. Yn in spannende lêste set pakte de ploech út Almelo úteinlik de winst: 15-13.