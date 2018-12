De Vries krekt bûten poadium yn Alkmaar, Bakker sechsde

By de froulju wie Bianca Bakker de bêste Friezinne. Sy einige op it sechsde plak yn Alkmaar. De winst gie nei Irene Schouten, dy't rydt foar de ploech fan reedrydcoach Jillert Anema. Lisa van der Geest en Imke Vormeer einigen respektyflik as twadde en tredde.