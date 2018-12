Pelle van Amersfoort: "Mooi uitgespeeld, met een goed gevoel verder"

Nei de penalty, dy't troch Ben Rienstra goed ôfmakke waard, rûn Hearrenfean folslein oer Willem II hinne. "Tegen tien man moet je het dan professioneel uitspelen", sei Van Amersfoort. "Ik denk dat het een goede wedstrijd was. Dit moeten we doorzetten tot de winterstop. Met een goed gevoel gaan we verder en we zitten ook nog in de beker.

Olde Riekerink: "Gedrevenheid is hoog"

Foar trainer Jan Olde Riekerink kaam de oerwinning fan syn ploech op in goed momint. "We begonnen goed, maar we waren eerst wel erg zoekend op het middenveld", fertelt er. "Je voelde dat we langzaamaan meer grip kregen op de wedstrijd. Het feit dat we vandaag enkele spelers misten, heeft niets uitgemaakt. De gedrevenheid in het team is hoog, we hebben een brede selectie."