FIDEO: Aris nei minne begjinfaze ûnderút tsjin Leiden

Benammen it begjin fan de wedstriid wie min fan Aris. Leiden rûn al gau út nei in 2-13 foarsprong. Nei it earste kwart makken de besikers der 15-29 fan en it gat fan 14 pyunten bleaun langt stean. Aris koe stadichoan wol wat punten ynrinne op Leiden. Yn it twadde kwart kamen se op sân punten en yn it tredde kwart kamen se nochris werom oant tsien punten. Mar eltse kear dat it spannend like te wurden, hie Aris pynlike bâlferlies. Nei it tredde kwart stie it 61-75, noch altyd yn it foardiel fan de besikers. De einútslach waard dêrnei 81-95 foar de ploech út Leiden.