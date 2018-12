Meunsterwinst foar Sportklup Hearrenfean yn Tilburg

Sportklup Hearrenfean hat sneontejûn yn Tilburg in oertsjûgjende oerwinning behelle tsjin Willem II. Yn it Koning Willem II Stadion waard it úteinlik 1-5 yn it foardiel fan de Friezen. Doelpuntemakkers foar Hearrenfean wiene Mihajlovic, Rienstra, Vlap en Van Bergen (twa kear).