Sulveren medalje foar Wüst op 1500 meter yn Poalen

Reedrydster Ireen Wüst hat by de tredde wrâldbeker yn Tomaszów Mazowiecki sulver behelle op de 1500 meter. De olympysk kampioene op dy ôfstân moast op it iis har meardere erkenne yn Miho Takagi út Japan. Wüst einige as twadde yn in tiid fan 1.58.21.