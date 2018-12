Ljouwerter hockeyklup spilet earste wedstriden yn nagelnij hockeydome

Yn de hockeydome kin winterdeis drûch trochhockeyd wurde, mar it is wol in oar type spul. Folle technysker, mei teams fan 6 jonges of famkes, en de bal moat ek op de flier bliuwe. De luchtdruk en de temperatuer yn de hal is konstant. De hal wurdt ein febrewaris wer ôfbrutsen, want dan is it fjild dêr't de dome op stiet wer nedich foar fjildhockey. Foar MHCL is it hawwen fan in eigen hal in útkomst.

Eigen hal

De klup wie wend om winterdeis sportsealen ôf te hieren foar sealhockey en moast dêrby faak útwike nei sealen bûten Ljouwert. No kinne de leden foar trainingen en wedstriden telâne yn de eigen hal, dy't sân dagen yn de wike brûkt wurde sil.