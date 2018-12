Giele heskes demonstrearje yn Ljouwert en op It Amelân tsjin kabinetsbelied

Oeral yn Nederlân demonstrearje minsken mei giele heskes tjin it kabinetsbelied. Yn Ljouwert komme 'giele heskes' byinoar op it Saailân foar in demonstraasje fan sneontemidei. Op It Amelân is ek de needklok let troch 'giele heskes'. Dêr protestearje se tsjin lokale ûntwikkelings, benammen yn de âldereinsoarch op it eilân.